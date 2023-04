NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2023

Maneskin

In occasione del compleanno di Victoria, Damiano David lancia una torta in faccia alla De Angelis sul palco: la sua reazione

Il gesto di Damiano David e la reazione di Victoria

Sono mesi intensi questi per Damiano David e i Maneskin. Dopo aver girato l’America con un lungo tour che ha registrato ovunque il sold out, la band più amata del momento ha dato il via all’attesissima leg italiana, che sta ottenendo un successo incredibile. Attualmente dunque gli ex protagonisti di X Factor stanno girando l’Europa e anche il nostro paese in lungo e in largo con una serie di concerti, in attesa dei due live evento allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, che si terranno questa estate.

Nel mentre proprio in queste ore Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha festeggiato il suo 23esimo compleanno. Sul palco così non è mancata una bellissima sorpresa, con tanto di scherzo, per la musicista.

Damiano David infatti ha lanciato una torta in faccia a Victoria, e il momento ha fatto divertire tutti i presenti al concerto della band. Non è tardata ad arrivare la reazione della De Angelis, che dopo essere rimasta per un istante sbigottita, ha iniziato a rincorrere il cantante, lanciandogli contro dei pezzi di dolce. Poco dopo i due si sono abbracciati scherzosamente, e il momento non è di certo passato inosservato.

Parabéns, aniversariante! Simplesmente O DAMIANO JOGANDO BOLO NA VICTORIA 🗣 📍 | Viena, Austria [28.04.2023]pic.twitter.com/dAcUL1JG6I — Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) April 28, 2023

Qualche mese fa nel mentre proprio Victoria si è raccontata a cuore aperto e nel corso di un’intervista ha svelato di aver sofferto di attacchi di panico in passato. Queste le se dichiarazioni: “A 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini. Ci sto lavorando, ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine”.