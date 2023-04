Elenoire Ferruzzi posta una foto di quando aveva 20 anni

NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2023

La foto di Elenoire Ferruzzi fa il giro del web

Senza dubbio una grande protagonista del Grande Fratello Vip 7 è stata Elenoire Ferruzzi. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare l’influencer si è messa in gioco fin dal primo momento, senza mai risparmiarsi. Nonostante il suo percorso all’interno della casa non sia durato a lungo, la Ferruzzi ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e di certo in queste settimane sta godendo di una popolarità incredibile. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Scopriamo di cosa si tratta.

Sui suoi social Elenoire ha postato una foto di quando era più giovane, per l’esattezza di quando aveva 20 anni. L’ex Vippona appare molto diversa da come è oggi e il primo dettaglio che salta all’occhio è l’assenza delle sue unghie lunghe, segno distintivo della Ferruzzi. Questo lo scatto che sta già facendo il giro del web, e che in queste ore ha fatto discutere gli utenti:

Qualche giorno fa nel mentre Elenoire Ferruzzi è anche intervenuta per dire la sua sulle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, stroncandole. Sembrerebbe infatti che l’influencer non creda all’amore nato tra alcuni dei protagonisti di questa edizione, e sui social ha affermato:

“Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre a idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore”.