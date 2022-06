1 Damiano David in mutande durante un concerto

Richiestissimi e ormai amati in angolo del pianeta, i Maneskin capitanati da Damiano David continuano a macinare un successo strepitoso. E ovviamente…a far parlare di sé! La band è stata di recente grande protagonista del Pink Pop Festival. Si tratta di un festival dedicato interamente alla musica rock annuale. L’evento si svolge abitualmente a Landgraaf, nei Paesi Bassi e in base a quanto si apprende dal Guinness Book of Records si tratterebbe del festival annuale più vecchio al mondo (va avanti dal 1970).

Quest’anno la manifestazione si è svolta dal 17 al 19 giugno e ha visto salire sul proprio palco proprio i Maneskin. Damiano David ha particolarmente attirato l’attenzione del pubblico da vero frontman. Cosa ha combinato stavolta? Ve lo raccontiamo subito. Durante una delle esibizioni, dove sul palco era presente anche il pubblico intento a ballare e divertirsi, il cantante è rimasto letteralmente in mutande e scalzo. Scatenatissimi Damiano e compagni hanno portato a casa l’esibizione, infiammando il pubblico presente che li ha acclamati a gran voce e applauditi. Come mostrato dalla clip il cantante è piuttosto a suo agio in queste vesti e scatenatissimo ha

A testimoniare il momento è stato proprio il gruppo di Damiano David che, sui social ha pubblicato non solo delle foto ma anche il video del momento. Ad accompagnare immagini e filmato anche una didascalia: “PAESI BASSI ci siamo letteralmente spogliati di tutto per voi!!”, hanno scritto attraverso l’account ufficiale.

Ancora una volta Damiano David e i Maneskin hanno conquistato il pubblico oltre i confini e perfino una cantante famosissima è pazza di loro. Di chi si tratta? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo!