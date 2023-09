NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Damiano David Maneskin

Damiano David nudo sui social

È uscito il nuovo singolo dei Maneskin dal titolo “Honey (are u coming?)”. Damiano David per celebrare questa nuova pubblicazione ha posato nudo sui social network. Il cantante della band ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram in dove non è mancata una provocazione.

Ma non è la prima volta che accade. Ormai è una sorta di tradizione per Damiano David e compagni. Spesso il frontman del gruppo posa con foto hot in cui mette in mostra i tatuaggi e il suo fisico… senza troppe censure (o quasi!)

Stavolta per coprire il necessario c’è un lecca lecca a forma di cuore davanti all’obiettivo. Con questo scatto Damiano David ha voluto sfidare non solo i social, ma anche i tanti utenti che non mancano occasione di attaccarlo e lamentarsi per questi scatti decisamente hot. Il cantante però non sembra esserne troppo preoccupato, anzi!

Come dicevamo queste foto sono state pubblicate in occasione del nuovo brano pubblicato, a pochi mesi dall’uscita dell’album Rush. Il disco ha ottenuto un successo clamoroso, registrando oltre 1 miliardo di streaming solo su Spotify. Per Honey, invece, la band ha deciso di utilizzare la location del Gazometro di Roma.

La canzone scritta da Damiano David e dai Maneskin è la storia di due persone che vogliono provare a lasciarsi la tristezza alle spalle. L’idea quindi è quella di unirsi in una nuova avventura, senza sapere cosa accadrà nel nuovo viaggio, ma con l’intenzione di viverlo fino in fondo.

Intanto il nuovo tour ricomincia tra poche ore. Domani 4 settembre Damiano David e compagni raggiungeranno la Germania per la prima data del tour. E alcune date della tournée sono già sold out! Tra l’altro per la prima volta arriveranno anche in Australia.

Ma non è tutto. Perché raggiungeranno gli MTV Music Awards il 12 settembre per l’esibizione e per tentare la vittoria nella categoria Best rock. Insomma Damiano David e i Maneskin avranno un’agenda davvero bella fitta.