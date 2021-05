1 Damiano David vuole lavorare con Miley Cyrus

I Maneskin si stanno preparando per il grande giorno. Il 22 maggio 2021, infatti, si esibiranno sul palco dell’Eurovision Song Contest con la canzone Zitti e buoni. Già una volta l’hanno portata in scena come evento speciale nel corso della prima semifinale del 18 maggio. Nel frattempo, però, stanno rilasciando molte interviste così come i loro colleghi degli altri Paesi. In una di queste Damiano David, il leader, ha rivelato di voler collaborare con Miley Cyrus.

Il tutto è avvenuto in una stanza in cui erano presenti tutti i componenti della band italiana. Stiamo parlando del cantante, ovviamente, di Victoria De Angelis, di Ethan Torchio e di Thomas Raggi. Come possiamo vedere dal video qui sotto, postato da una delle fanpage della popstar internazionale in Italia, la domanda è stata: “Un artista con cui sognate di collaborare?“.

A questo punto la bassista ha voluto “spararla grossa” e menzionare i Royal Blood. Ecco che, subito dopo, anche Damiano ha dato la sua risposta citando Miley. Il tutto corredato da un cuore che ha creato con le sue mani e il commento entusiasta di Victoria. Il loro desiderio verrà realizzato? Chi può dirlo. Noi speriamo di sì. Forse un’ipotetica vittoria, o una classificazione nei primi posti della classifica, potrebbe portarli all’attenzione dell’interprete statunitense.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Mentre rimaniamo in attesa di scoprire se il desiderio di Damiano David di collaborare con Miley Cyrus si realizzerà, passiamo alla conferenza stampa che si è tenuta oggi. Come ogni grande evento su Rai 1, infatti, anche TVBlog ha partecipato e ha riportato le dichiarazioni della band. Continuate a leggere per scoprire cosa hanno detto…