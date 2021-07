Nuovo taglio di capelli per Damiano dei Maneskin e il web impazzisce

1 Il taglio di capelli di Damiano dei Maneskin

In questi anni Damiano dei Maneskin ci ha regalato non solo numerosi successi con la sua band, ma anche un look sempre ricercato e all’avanguardia. Nelle ultime ore il frontman della band ha deciso di cambiare ancora una volta il suo taglio di capelli.

In occasione dell’annuncio del videoclip del brano “I wanna be your slave”, che nel mentre ha conquistato il Disco di Platino, i Maneskin hanno postato una bella foto su Instagram. A colpire è stato proprio il nuovo look di Damiano, che tra i fan non è passato inosservato.

A conferma di questo anche una foto pubblicata da Victoria De Angelis, bassista del gruppo, e Damiano David tra le storie di Instagram.

Foto Instagram – Damiano e Victoria dei Maneskin

La scelta di Damiano dei Maneskin di tagliare ancora una volta i capelli ha fatto subito il giro del web e il suo nome è finito addirittura in tendenza su Twitter. A seguito di un attimo di smarrimento, c’è da dire che molti fan che provavano nostalgia per il look precedente, con questa foto sembra aver cambiato idea, facendo apprezzamenti vari.

Ancora una volta, quindi, Damiano David dei Maneskin ha messo d’accordo tutti! Vi piace con questo taglio di capelli? Fatecelo sapere nei commenti. Sempre in questi giorni su di lui alcuni fan hanno scovato una curiosa notizia. Non tutti ricorderanno ma il cantante del gruppo in passato è comparso in una scena di Un medico in famiglia. Prosegui per saperne di più su questa notizia…