In carriera ha fatto davvero di tutto, da giornalista a conduttrice, autrice e non solo, ma chi è Lauren Sanchez, moglie di Jeff Bezos? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, altezza, origini, vita privata e figli e Instagram.

Chi è Lauren Sanchez

Nome e Cognome: Lauren Sánchez

Data di nascita: 19 dicembre 1969

Luogo di nascita: Albuquerque, New Mexico (Stati Uniti)

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 60 centimetri circa

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: giornalista, imprenditrice, autrice e conduttrice

Marito: Lauren è la moglie di Jeff Bezos

Figli: Lauren ha dei figli

Profilo Instagram: @laurenwsanchez

Lauren Sanchez età, origini e biografia

Quali sono le origini di Lauren Sanchez e quanti anni ha la nuova moglie di Bezos? Partiamo dalla sua biografia.

La giornalista è nata ad Albuquerque, in New Mexico (Stati Uniti) il 19 dicembre 1969 ed è del segno del Sagittario. La sua età è di 55 anni oggi. Mentre invece l’altezza dovrebbe corrispondere all’incirca a 1 metro e 60 centimetri.

Per quel che riguarda le origini sappiamo che Lauren Sanchez è nata da Ray Sánchez, imprenditore attivo nel settore dell’aviazione, e da Eleanor Sánchez, che in passato ha lavorato come assistente del vicesindaco di Los Angeles. Orgogliosa delle sue radici, Lauren si descrive come una “messicano-americana di terza generazione”, richiamando con fierezza le sue origini familiari.

Vita privata

Quanti figli ha Jeff Bezos? Lauren Sanchez ha dei figli? Passiamo quindi alla vita privata. Jeff ha avuto 4 figli prima di conoscere la sua attuale moglie.

Nel 2001 Lauren Sanchez è diventata mamma per la prima volta con la nascita di Nikko, avuto dalla relazione con Tony Gonzalez, celebre ex giocatore di football americano. Qualche anno dopo, nel 2005, ha sposato Patrick Whitesell, importante agente nel mondo di Hollywood. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Evan nel 2006 ed Ella nel 2008.

Nel 2018 ha reso resa pubblica la sua relazione con Jeff Bezos, all’epoca ancora sposato con MacKenzie Scott. La notizia fece così scalpore da portare a una complessa separazione legale per entrambi. Bezos ha di fatto ottenuto il divorzio nell’aprile del 2019, mentre Lauren e Whitesell si sono separati ufficialmente nell’ottobre dello stesso anno.

La storia tra Lauren e il fondatore di Amazon è diventata ufficiale nel 2020, attirando l’attenzione dei media internazionali. Tre anni più tardi, la proposta di matrimonio. I due si sono detti “sì” in una romantica cerimonia a Venezia nel giugno del 2025, che ha creato non poco scalpore e polemiche.

Quanto spende Bezos per il matrimonio a Venezia? Si parla all’incirca di 30 milioni di dollari per le nozze. Presenti oltre 200 ospiti e celebrità arrivati tra jet privati e lusso. Festeggiamenti per ben 5 giorni.

Dove seguire Lauren Sanchez moglie di Jeff Bezos: Instagram e social

Sui social è possibile seguire Lauren Sanchez, moglie di Jeff Bezos. La giornalista è presente sia su Instagram e Threads. È presente anche uno spazio su YouTube.

In ogni caso sui suoi canali pubblica e condivide tutto ciò che reputa rilevante.

Sul web sono facilmente recuperabili foto del fisico o del prima e dopo essersi rifatta, come sostengono in tanti.

Carriera

Sulla carriera di Lauren Sánchez che possiamo dire? Lei ha sempre sognato di diventare giornalista fin da quando era bambina. Dopo essersi trasferita in California per frequentare il college, un insegnante le ha diagnosticato una forma di dislessia. Nonostante la difficoltà, Lauren non si è arresa. Con l’aiuto dell’IDA (Associazione Internazionale Dislessia), ha inseguito il suo obiettivo e alla fine degli anni ’90 ha lavorato per diverse emittenti locali, prima a Los Angeles e poi a Phoenix.

Il suo impegno l’ha portata a diventare reporter per lo show Extra e per Fox Sports Net, dove si è distinta come corrispondente per il programma sportivo Going Deep, ottenendo anche una candidatura agli Emmy. Ormai volto noto in TV, è approdata alla co-conduzione di Good Day L.A. e Fox 11 News at Ten, oltre a presentare il talent show So You Think You Can Dance, sempre nel circuito Fox.

A 40 anni, ha voluto imparare a pilotare elicotteri e ottiene il brevetto di volo. Nel 2016 ha fondato la Black Ops Aviation, la prima compagnia aerea dedicata alle riprese aeree creata e gestita da donne. Grazie a questa attività, ha collaborato con film, documentari e produzioni televisive.

Presente nella sua carriera anche un libro. A settembre 2024 ha pubblicato il libro per bambini bilingue “The Fly Who Flew to Space”.

Il tema dello spazio è tornato anche nel 2025: Lauren Sanchez è stata a bordo di una missione spaziale interamente al femminile organizzata da Blue Origin, l’azienda di Jeff Bezos, suo marito. Con lei nell’equipaggio tra le tante anche Katy Perry e la conduttrice Gayle King, per un volo che ha superato i 100 chilometri di altitudine.

E il patrimonio? Secondo Celebrity Net Worth avrebbe accumulato un patrimonio netto stimato di circa 30 milioni di dollari. Anche se già prima di conoscere Jeff Bezos era indipendente.

In generale Lauren Sanchez, al fianco del compagno Jeff Bezos, è stata coinvolta in numerose iniziative filantropiche, contribuendo con donazioni milionarie a diverse cause. Tra i progetti a cui ha preso parte figura anche il Bezos Earth Fund, l’impegno ambientale lanciato da Bezos per combattere il cambiamento climatico e promuovere la salvaguardia del pianeta.

Film e serie TV

Lauren Sanchez, oltre ad essere nota per la sua carriera come giornalista e conduttrice, ha avuto diverse esperienze come attrice in cinema e televisione, spesso interpretando ruoli legati al mondo dell’informazione.

Sul grande schermo, debutta nel 1999 in Fight Club, dove è apparsa come reporter di Channel 4 (accreditata come W. Lauren Sanchez). Successivamente, partecipa a Hollywood Homicide (2003) come conduttrice in elicottero, e in The Day After Tomorrow (2004) dove ha interpretato una giornalista internazionale. Nello stesso anno l’abbiamo vista anche in Cellular come anchorwoman. Nel 2005 ha recitato in Fantastic Four, come reporter di KCOP/KTTV, e in The Longest Yard, dove è comparsa nel ruolo di sé stessa.

In televisione, Lauren si è vista per la prima volta nel 1997 nella serie Babylon 5 (episodio “Epiphanies”) come presentatrice. Seguono apparizioni in Girlfriends (2001), The Agency (2002), Eve (2005), e Dirt (2008).

Nello stesso anno Lauren Sanchez l’abbiamo rivista anche nella web serie Gotham Tonight, prequel di The Dark Knight, interpretando Lydia Filangeri in tre episodi. Nel 2010 ha avuto un ruolo in NCIS (episodio “Double Identity”) come agente Sanchez e in due episodi di Days of Our Lives nel ruolo di Cece Chavez. Ha chiuso il suo percorso televisivo nel 2014, comparendo in Rake come anchorwoman.

Nel 2006 ha partecipato ai film Akeelah and the Bee e Zoom, entrambi nei panni di una reporter. È tornata nel sequel Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) come reporter di Fox News. Nel 2008 ha recitato in College Road Trip come anchorwoman, e in Killer Movie come Margo Moorhead.

Seguono ruoli simili in The Big Picture (2010), We Bought a Zoo (2011), Celeste and Jesse Forever (2012), White House Down (2013), Ted 2 (2015) e Girlfriend’s Day (2017). Più recentemente, è apparsa nel film The Trainer (2024).