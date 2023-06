NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2023

GF Vip 7

Le parole di Dana Saber

Dana Saber ha di recente fatto una diretta sui social in cui attacca Daniele Dal Moro. Qualche giorno prima pare abbia pubblicato una chat avuta su Instagram cn l’ex vippone. Daniele le avrebbe scritto poco tempo dopo la fine del GF Vip. Il tutto risalirebbe al 27 marzo 2023 e nella foto si vede Dal Moro salutare Dana e lui rispondergli: “Come sta Oriana? Ti manca la sua puzza?“. L’altro replica:

“Ciao Dana. Basta con Oriana. Non sta più a nominarla. Comunque non ti seguivo perché sennò ti lascio immaginare. Ora ti seguo. Spero tu stia bene. Un bacione”.

Questa conversazione è stata resa pubblica e Dana Saber nella sua diretta ha spiegato le motivazioni. In sostanza non vuole essere messa in mezzo ai teatrini di Daniele e Oriana. Il video qui sotto:

“Io ho messo quella chat perché volevo ci fosse una fine per quel gioco. Volevo che ci fosse una fine. Volevo mandare un messaggio, ma non sei riuscito a coglierlo, non ci sei arrivato. Bene. Ti suggerisco di prendere Omega3 perché hai sempre difficoltà a capire questa cosa. Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata devi tornare a seguirmi e a scrivermi. Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere messa in mezzo.

Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni. Queste minch**te da asilo non potete farle con me, lasciatemi in pace. Volete fare gossip? Utilizzate con me. Inutile che vieni a scrivermi e seguirla. Ho solo mandato alla mia amiche solo quelle cose che ha scritto, cavolate. Non ho mandato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà”.

Sul web, tuttavia, Dana Saber viene accusata di aver inventato tutto. In realtà Daniele non le avrebbe mai scritto e la chat sarebbe falsa. Che cosa sta succedendo? Ce lo dirà solamente il tempo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news e la risposta di Dal Moro.