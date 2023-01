Dana in crisi, urla e pianti in confessionale: “Non sto bene” (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2023

GF Vip 7

Luca Onestini e il discorso di The Vampire Diares

Luca Onestini è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Sebbene sia entrato in corsa è diventato subito protagonista delle varie dinamiche. Il vippone in passato lo ricordiamo anche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista.

Proprio quando ha avuto questo ruolo nel lontano 2016, anche Luca Onestini ha registrato una clip di presentazione, dove ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto. Sul finire del filmato si sente l’ex protagonista del dating show dire: “Alla fine sentiamo tutti la stessa cosa. Un amore che ci consumi, passione, avventura e anche un po’ di pericolo. Questo è amare, questo è vivere”.

A distanza di tempo sul web è riemerso nuovamente questo stralcio del video in questione. E c’è chi ha notato qualcosa di strano. Le parole scelte con cura da Luca Onestini non sono altro che una citazione pronunciata da Ian Somerhalder in The Vampire Diares. Non ci credete? Ve ne diamo la prova. L’attore statunitense, che nella serie veste i panni dell’affascinante vampiro Damon Salvatore, personaggio creato dalla scrittrice Lisa Jane Smith, fa questo discorso a Elena Gilbert (l’attrice Nina Dobrev).

Lo stralcio è tratto da un flashback presente nella ventiduesima puntata della terza stagione. In questo preciso istante si scopre che il primo ad incontrare Elena Gilbert è stato Damon e non il fratello Stefan.

Qui vediamo Elena dire a Damon di non sapere cosa volere, mentre lui è convinto che lei ne sia pienamente consapevole. Da qui lo scambio di battute storiche che i fan di The Vampire Diares ricordano a memoria e amano tantissimo (evidentemente Luca Onestini è tra questi):

Elena: “Cosa, misterioso estraneo che ha tutte le risposte?“

Damon: “Mhm, diciamo che vivo da molto tempo, ho imparato alcune cose…”

Elena: “Allora Damon dimmi, che cos’è che voglio?”

Damon: “Tu vuoi un amore che ti consumi, vuoi passione, avventura e anche un po’ di pericolo…“

qualcuno dica ad onestini che cercare di imitare damon salvatore, un personaggio immaginario, non lo renderà attraente agli occhi delle donne. poverino non bastava ripetere a memoria le sue parole ( ↓ ) ora si mette anche a tirare i capelli e prendere le tipe x il collo #gfvip pic.twitter.com/WBPvdWzrUl — ᴄʜᴇʀʏʟ ┊ (@iwantalollipop_) January 6, 2023

Le stesse parole usate da Luca Onestini sono estratte quindi da una delle scene più amate dai fan della coppia dei Delena. A quanto pare quindi il concorrente del GF Vip, un po’ come tutti, ama The Vampire Diares e ha voluto riprendere e fare suo il discorso di Damon Salvatore. Non tutti avevano notato questo particolare, ma a c’è a chi non è sfuggito e ora l’ha ricondiviso sui social.