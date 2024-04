Chi è Serena Bortone? Età, origini, marito e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Chi è

Nota presentatrice, ma anche giornalista e autrice TV, conosciamo meglio chi è Serena Bortone attraverso alcune curiosità che la riguardano: età, vita privata, origini, carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Serena Bortone

Nome e Cognome: Serena Bortone

Data di nascita: 8 settembre 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 53 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: giornalista, autrice TV e conduttrice

Fidanzato / Marito: Serena dovrebbe essere single oggi

Profilo Instagram: @serenabortone

Serena Bortone età e biografia

Come si chiama la Bortone e quali sono le sue origini? Partiamo con il dire che la conduttrice è nata a Roma l’8 settembre 1970, dunque la sua età oggi è di 53 anni ed è del segno zodiacale della Vergine.

Per quanto riguarda la sua biografia è una persona molto riservata. Non si conosce granché del suo passato. È noto però che sua madre le ha trasmesso la passione per la lettura, facendole leggere i libri di Don Milani.

E suo padre? Anche su questo argomento la conduttrice ha sempre cercato di non parlare troppo. Tante che non si hanno grosse informazioni sui suoi genitori.

Nel corso della sua carriera Serena Bortone ha ricoperto e ricopre diversi ruoli. Non solo conduttrice, ma anche autrice televisiva di diverse trasmissioni, inviata, così come giornalista.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Serena Bortone? Ha un ex marito o un attuale compagno e dei figli? Rispondere a tutte queste domande non è possibile, perché la conduttrice tiene molto alla sua privacy.

A Il Corriere della Sera ha semplicemente raccontato di avere avuto due convivenze ma oggi sarebbe single: “Con una grande famiglia diffusa di amici”. Il matrimonio peraltro ci ha tenuto a precisare che non sarebbe nemmeno mai stato nei suoi piani: “Il matrimonio borghese che si fa per sistemarsi mi fa venire il soffoco al solo pensiero”.

Quindi oggi non siamo in grado di dirvi se Serena Bortone è fidanzata o meno.

Dove seguire Serena Bortone: Instagram e social

Se siete incuriositi potete seguire Serena Bortone sulle varie piattaforme social. È presente su Facebook e su Instagram. Qui aggiorna quasi quotidianamente con post legati al lavoro e qualche stralcio di vita lontana dai riflettori.

Su Twitter invece sono presenti solo pagine a lei dedicate.

Carriera

Passiamo alla carriera di Serena Bortone. Ha da prima debuttato come autrice TV nel 1989 nel programma di Rai 3, Alla ricerca dell’arca, poi in Avanzi e Ultimo minuto. Successivamente, sempre nello stesso ruolo, anche a Mi manda Lubrano e Mi manda Rai 3. Poi è diventata inviata per diversi collegamenti in diretta TV.

A partire dal 1998 ha iniziato la sua esperienza da giornalista politica come autrice e inviata di TeleCamere, di cui è diventata poi anche conduttrice. A seguire è tornata a Mi manda Rai 3. A partire dal 2010 la lavorato per Agorà, fino alla conduzione. Ma è stata anche ideatrice e conduttrice di Tutti salvi per amore.

Dal settembre 2020 ha debuttato come conduttrice su Rai 1 nel programma Oggi è un altro giorno, di cui è anche autrice. Cancellato nel giugno 2023 al suo posto ha preso il posto La volta buona di Caterina Balivo. Nell’autunno 2023, infine, è tornata su Rai 3 con Chesarà, talk show che ospita personaggi illustri e dove non mancano performance musicali.

Oggi è un altro giorno

Per tre stagioni, dal 2020 al 2023, Serena Bortone è stata conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai 1. La trasmissione ha lasciato poi spazio a La volta buona di Caterina Balivo.

Il cantante mascherato

Non solo conduttrice! Nel 2023 Serena Bortone ha avuto modo di ricoprire anche il ruolo di giurata su Rai 1 de Il cantante mascherato.

Che sarà

Dove lavora Serena Bortone e chi conduce Che sarà su Rai 3? Dal 2023 la conduttrice è al timone di Che sarà, trasmissione della terza rete.

Quando finisce la trasmissione di Serena Bortone? Dopo Oggi è un altro giorno, conclusosi il 30 giugno 2023, l’attuale programma condotto dalla presentatrice dovrebbe terminare più o meno nello stesso periodo.

I libri di Serena Bortone

In carriera Serena Bortone ha portato a termine anche due libri. Il primo con Mariano Cirino dal titolo, Io non lavoro – storie di italiani improduttivi e felici (giunto alla terza ristampa) e A te vicino così dolce nel 2024.