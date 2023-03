NEWS

Nicolò Figini | 6 Marzo 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Dana Saber

In queste ultime ore Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è apparsa su Instagram per fare una diretta con tutti suoi follower. Nel corso della chiacchierata sono venuti fuori alcuni dettagli inaspettati e delle rivelazioni che hanno fatto molto rumore sul web.

L’ex vippona, come possiamo vedere dai video qui sotto, ha affermato con certezza che alcuni inquilini della Casa sono provvisti di un telefonino. Ovviamente le sue parole sono da prendere con le pinze. Questo va contro il regolamento del reality e siamo sicuri che la produzione impedirebbe un tale comportamento. Fatto sta Dana ha affermato:

“Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”.

Già in passato Dana Saber aveva scritto un lungo commento sul suo profilo Instagram nel quale si è sfogata contro il GF Vip. Qui di seguito un breve estratto:

“Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica. […] Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero. Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole. In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione. Mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente. Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta”.

