NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

Isola dei Famosi

Il cast de L’Isola dei Famosi preoccupa Mediaset?

Dagospia ha lanciato uno scoop che riguarda l’Isola dei Famosi, pronta a prendere il via il 17 aprile 2023 con una nuova edizione. Stando al sito diretto da Roberto D’Agostino pare che Mediaset sia un po’ preoccupata. Il presunto motivo emerso e riportato da Alberto Dandolo, sarebbe legato al cast scelto per il reality show.

Secondo quanto si suppone, non si tratta di una conferma ufficiale, i vertici della rete ammiraglia di Mediaset sarebbero un po’ scettici sul buon risultato de L’Isola dei Famosi. Il tutto perché sarebbero in lista nomi non troppo conosciuti, eccetto qualcuno già noto al grande pubblico per esperienze passate nel mondo della TV.

Ma leggiamo quanto raccolto da Dagospia su L’Isola dei Famosi:

“So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’Isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”.

C’è da dire che sulla questione “grana” non si discute solo a L’Isola dei Famosi. Di recente ne ha parlato anche Alfonso Signorini sui social. Il conduttore del GF Vip ha risposto alla domanda di un follower che gli chiedeva, per l’appunto, perché in reality come il Grande Fratello (e non solo) vediamo sempre gli stessi personaggi o magari coloro che non sono poi così “vip” per alcuni telespettatori: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”, ha risposto Signorini.

Sebbene ancora non siano stati ufficialmente confermati da Mediaset, stando a quanto si apprende da TV Blog sarebbero loro i protagonisti della prossima Isola dei Famosi:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Christopher Leoni

Claudia Motta

Cristina Scuccia (ex Suor Cristina)

Elga e Serena Enardu

Fiore Argento

Gianmarco Onestini

GianMaria Sainato

Helena Prestes

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Pamela Camassa

Paolo Noise

E voi che ne pensate dei concorrenti de L’Isola dei Famosi? Vi convincono?