Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Dana Saber

Ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip 7 è Dana Saber. Come abbiamo visto negli ultimi giorni la modella sembrerebbe non andare d’accordo con grande parte dei concorrenti, al punto da essersi scontrata con quasi tutto il gruppo. Poco fa come se non bastasse la Vippona ha avuto una discussione con Luca Onestini e Oriana Marzoli, e ha minacciato di denunciare l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer. Tutto è iniziato quando Dana non trovava più i suoi occhiali da sole. A quel punto la Saber ha ipotizzato che proprio Luca e Oriana le stessero facendo uno scherzo e poco dopo, mentre chiacchierava con Onestini, ha sbottato, affermando di voler denunciare i due. Queste le sue dichiarazioni:

“Voi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali, ve la vedrete con me, anche fuori di qua. Io vi denuncio, a te e a lei. A me non fa ridere, non è una barzelletta. Vi denuncio. Se viene fuori il video prenderete una denuncia”.

Dana che vuole denunciare Oriana e Onestini una volta fuori dalla Casa 💀#GFvippic.twitter.com/Cpvj15SyY8 — Paola. (@Iperborea_) January 11, 2023

Mentre Luca Onestini è però scoppiato a ridere a seguito della minaccia di Dana Saber, Oriana Marzoli sembrerebbe essersi infuriata. Come riporta Biccy infatti l’influencer, che già in precedenza si è scontrata con la modella, si è sfogata con Daniele Dal Moro, e ha così affermato:

“Quella bugiarda ha detto che mi denuncia, ma cosa vuole? Io qua dentro ho tre paia di occhiali, secondo te io uso i suoi? Ridicolo. Quella bugiarda può spingermi, insultarmi, ma se mi dà della bugiarda mi dà fastidio e mi arrabbio. Con lei ho un auto-controllo impressionante, non potete dire che ha ragione lei”.

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Dana Saber, Luca Onestini e Oriana Marzoli? I tre riusciranno a chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.