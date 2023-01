NEWS

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2023

Uomini e donne

Federico Dainese di Uomini e Donne lascia il Trono

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con un confronto tra Riccardo e Gloria. A seguire, quindi, le peripezie sentimentali di Biagio. Poi è iniziato il momento del Trono Classico. Il primo a entrare in studio è stato Federico Dainese. Appena ha sceso le scale si è seduto al centro dello studio e con lui anche le due corteggiatrici. Partendo dalla bionda, ha affermato di non essersela sentito di andare a riprenderla dopo la fine della precedente puntata: “Una persona che mi parla come hai fatto tu, io non la vado a ricercare. Il mio stare zitto non vuol dire non avere sentimenti“.

Rivolgendosi, poi, a Vincenza ha affermato di non sentirsi pronto per dirle che potrebbe essere lei la sua Scelta: “Non ho i sentimenti così forti da dirti che puoi essere la mia fidanzata. Non sono superficiale come molti pensano. Avrei fatto un torto a voi e alla redazione“. Nel suo lungo discorso, ad ogni modo, sarebbe disposo a frequentarla anche fuori dal programma di Canale 5. A intervenire ci ha pensato la conduttrice, la quale in due parole ha spiegato: “Oggi Federico lascia il Trono“.

Gianni a espresso la sua opinione dichiarando che questa è la scelta più giusta che il Tronista potesse fare vista la situazione. Non avendo costruito nessun rapporto, quindi, appoggia la sua decisione: “Ma tu eri pronto ad avere una fidanzata?“. La replica è stata: “Io non vado a cercare la fidanzata, i sentimenti devono nascere. Mi dispiace molto“. E dopo aver salutato gli opinionisti e Maria De Filippi ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne tra gli applausi del pubblico.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.