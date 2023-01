Dana e i problemi con i vipponi della Casa: “Ho paura di tutti”

NEWS

Debora Parigi | 9 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Dana Saber dopo il confronto con Wilma Goich

Una buona parte della puntata del GF Vip 7 di stasera è stata dedicata a Dana Saber. La vippona divide il pubblico e anche nella Casa ha portato grande scompiglio. Sin dall’inizio lei è entrata a gamba tesa e ha litigato con quasi tutti i concorrenti. Di recente ha trovato il supporto di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, dicendo che c’è una branco contro di lei.

Come detto, oggi in puntata ne hanno parlato e non sono mancate altre discussioni. In particolare Dana in questo periodo ha litigato fortemente con Oriana e quindi si è trovata contro tutte quelle persone della Casa legate alla Marzoli. Ma non solo, proprio qualche giorno fa abbiamo visto la Saber in grande crisi tanto da pensare di lasciare il gioco.

Il grande litigio c’è stato con Wilma Goich dopo che Dana era a letto con Daniele senza maglia e reggiseno. Wilma si è arrabbiata tantissimo per questo, dicendo che non portava rispetto. E proprio questo ha portato a una situazione brutta in Casa. Quindi stasera Alfonso Signorini ha messo a confronto le due donne che hanno detto reciprocamente le loro ragioni, rimanendo comunque in una discussione dai toni civili.

Alla fine il conduttore, considerando che in tutto questo era coinvolto anche Daniele (Wilma sembra sempre gelosa di Dal Moro), ha chiesto a Dana Saber se le piacesse il giovane coinquilino. Lei ha risposto di no perché ha paura. Ha proprio detto: “Ho paura di tutti qui dentro”. La frase è un riferimento al fatto che ogni azione che viene fatta può portare al caos e al litigio.