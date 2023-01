NEWS

Nicolò Figini | 6 Gennaio 2023

GF Vip 7

Dana spinge Oriana Marzoli

Dopo tante discussioni, prima o poi, doveva arrivare questo momento. Precisiamo che non stiamo parlando di atti esageratamente gravi. Però il gesto compiuto da Dana Saber nei confronti di Oriana Marzoli sta facendo discutere tutto il web. Ma cos’è accaduto? Come possiamo vedere anche dal video qui sotto alcuni vipponi si trovavano in giardino a parlare con tranquillità. A un certo punto, sullo sfondo, possiamo notare che si avvicina alla porta Dana per entrare in casa, mentre Oriana rimane ferma sull’uscio.

Il passaggio era bloccato e di conseguenza vediamo la Saber dare una spinta all’altra per spostarla. Siccome il filmato non è completo non possiamo sapere se poco prima le abbia chiesto gentilmente di farsi da parte. C’è anche chi sostiene che Oriana le abbia fatto uno sgambetto. Tuttavia, basandoci su ciò che è stato registrato, pare proprio le abbia solo dato uno spintone. L’altra si è scansata e un coro di voci di chi ha assistito alla scena si è alzato. Giaele, inoltre, ha affermato: “Tesoro, le mani addosso non si mettono“. Oriana, invece, stupita ha detto: “Que haces? Che ca**o fai?“. Per giustificarsi, inoltre, Dana ha replicato: “Però non si spostava…“.

Questo sembra proprio essere il culmine di giorni di liti tra Dana e Oriana Marzoli. Ricordiamo, per esempi, quella avvenuta pochi giorni fa a causa di alcuni indumenti spostati da un armadio a un altro:

“Non sei nessuno, sei zero, ridicola! Sei meglio di me? Una migliore di me non fa questo! Le tue scarpe sono dentro un armadio, pazza! Pazza! Pazza! Hai buttato tutti i miei vestiti per terra, maleducata! Le tue scarpe? Non le ho buttate, sono dentro l’armadio! Non le ho lanciate, pazza! Ma come ti permetti?“.

Troveranno mai un punto d’incontro? Lo scopriremo solo col passare dei giorni. Seguiteci per molte altre news.