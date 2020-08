Daniela Martani si rifiuta di indossare la mascherina e blocca un traghetto

3 Daniela Martani si rifiuta di indossare la mascherina: traghetto bloccato

Caos sul web dopo che Daniela Martani ha pubblicato un video in cui si è rifiutata di indossare la mascherina. Non è la prima volta che si solleva una polemica contro di lei, riguardante proprio il Coronavirus. Questa volta la ex concorrente del Grande Fratello ed ex hostess di Alitalia, ha espresso la sua indignazione sui social per l’obbligo di indossare la mascherina. La ragazza doveva imbarcarsi per un traghetto di ritorno da La Maddalena, in Sardegna, e ha rifiutato la mascherina.

Daniela ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui mostra la propria indignazione, rimarcando il suo diritto a non indossare nulla. Ecco quanto ha scritto:

“Ieri all’ 1:30 di notte al ritorno dall’isola della Maddalena x Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave. Questo Perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto.”

L’equipaggio è stato dunque costretto a chiamare le forze dell’ordine e l’imbarcazione ha perciò subito un ritardo nella partenza. In moltissimi hanno commentato la reazione di Daniela Martani, la maggior parte schierandosi contro il suo atteggiamento irrispettoso e pericoloso.

