1 Dopo aver svelato di essere in difficoltà economiche mesi fa, adesso Daniela Martani annuncia di aver fatto il giro dei locali più In della Sardegna, ma scoppia la polemica

Non è la prima volta durante la pandemia che Daniela Martani finisce al centro dell’attenzione mediatica e della polemica sul web. Già durante i primi giorni di lockdown l’ex concorrente del Grande Fratello aveva fatto discutere per via di alcune dichiarazioni choc sul Coronavirus. Secondo le sue ipotesi infatti i vegani avrebbero meno possibilità di ammalarsi, ma le sue parole hanno naturalmente scatenato gli utenti, che l’hanno duramente attaccata. Ma non solo. Poche settimane fa invece la Martani ha bloccato la partenza di un traghetto, non volendo indossare la mascherina a bordo. Adesso Daniela finisce nuovamente al centro dello scandalo, stavolta però per una questione del tutto diversa.

Poche ore fa infatti l’ex gieffina ha svelato di essere rientrata dalla Sardegna a seguito di una vacanza. Tornata a casa Daniela Martani ha deciso di sottoporsi al tampone per il Covid-19, essendo l’isola piena di turisti ed essendo nuovamente aumentati i casi. Per fortuna l’ex assistente di volo è risultata essere negativa, e a quel punto si è sfogata sui social, affermando che pur avendo frequentando tutti i locali più In della Costa Smeralda e diversi luoghi affollati, non si è ammalata. Queste le sue parole in merito:

“Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: Just Cavalli Country, Billionaire, accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene risultato: negativa”.

Tornata dalla #Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda Just Cavalli Country #Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene risultato: negativa. pic.twitter.com/Ezf3dvhhHc — daniela martani (@danielamartani) August 21, 2020

A quel punto è però scoppiata la polemica. In queste settimane come sappiamo sono diversi i volti dello spettacolo che hanno fatto il giro dei locali più In della Sardegna. Fin qui dunque nulla di strano, se non fosse per il fatto che solo qualche mese fa la stessa Daniela Martani aveva svelato di essere in difficoltà economiche. Questo il suo tweet, risalente allo scorso 20 aprile:

“A quanti di voi partite IVA che avete fatto richiesta per i 600 euro non sono ancora arrivati? A me ancora no. Se non avessi avuto dei soldi da parte sarei morta di fame. Grazie governo dei miei stivali, 2 mesi di lockdown senza vedere un euro. Vergognatevi”.

Naturalmente il web ha così duramente attaccato la Martani. Ma scopriamo di più in merito.