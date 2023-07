NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

GF Vip 7

L’attacco di Daniele Dal Moro agli Incorvassi

Daniele Dal Moro nelle scorse ore su Twitch è stato davvero un fiume in piena. Dopo aver già lanciato alcune frecciatine agli Incorvassi (Micol e Tavassi), ieri è tornato alla carica contro la coppia.

L’ex vippone nella live realizzata ha vuotato il sacco, toccando diversi punti. Per prima cosa Daniele Dal Moro ha dichiarato di aver scoperto dalla live di Oriana Marzoli su Instagram che la loro storia è giunta al capolinea, come mostrato nel video sottostante…

Daniele: "Ho appreso dalla diretta di Oriana che la nostra storia fosse al capolinea"#oriele #orianistas pic.twitter.com/fcsilFFBCI — Obey (@seinafalsa) July 10, 2023

Nel suo lungo sfogo Daniele Dal Moro ha anche confermato quanto è successo in Sardegna, spiegando la sua versione dei fatti. Durante il suo monologo ha lanciato più di una stoccata a Micol Incorvaia. Secondo la sua versione quest’ultima si sarebbe spesso insinuata nei discorsi tra lui e Oriana Marzoli e, essendo amica di entrambi, avrebbe dovuto invece farsi da parte.

Queste le parole di Daniele sulla questione…

Infine, sempre Daniele Dal Moro, in quest’altro momento della live è sbottato ancora contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia riservando a entrambi dure parole:

“Tutta questa grande amicizia. Il gruppo del van sapete quando si è visto? Al compleanno di Signorini. All’inaugurazione di Mia Bag e in Sardegna perché dovevano sponsorizzare costumi e ferie gratis e Gardaland. E indovinate chi è l’imbecille e lo str***o che il giorno che siamo andati lì ha chiamato tutti? Prima Micol, poi Tavassi, poi Oriana e siamo partiti? Il cog***ne. L’unico che ha cercato di fare qualcosa fuori da questo contesto di mer** e lavorativo sono io”, ha detto Daniele Dal Moro piuttosto infuriato.

Daniele contro il gruppo del van pic.twitter.com/DVSLKYgvhs — AlessioL (@Alessio_L01) July 10, 2023

Stando alle parole di Daniele Dal Moro, dunque, da parte di Tavassi e Micol non ci sarebbe stato il medesimo interesse nel portare avanti i rapporti. Come risponderà ora la coppia al loro ormai ex amico del Grande Fratello Vip?