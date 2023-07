NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

GF Vip 7

La conferma di Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro nei giorni scorsi ha dichiarato che dopo la rottura in Sardegna lui e Oriana Marzoli hanno avuto modo di parlare. Questo ha dato un po’ di speranza ai loro fan. Ieri sera, però, l’influencer sudamericana ha fatto sapere su Instagram che ormai la storia tra lei è il bell’imprenditore è giunta alla fine.

Per questo Oriana Marzoli ha chiesto esplicitamente ai fan di non voler ricevere più dei video di coppia, sebbene comprenda che lo facciano con le migliori intenzioni e senza alcuna cattiveria. Così Oriana ha spiegato che anche se alcuni credono si comporti da bambina, ha 31 anni e per sé stessa sogna una vita seria, con una famiglia.

il fatto è che non faccia fatica a crederle minimamente quando parla dello stress che può causare un fandom di coppia alle calcagna per tutto mi dispiace vederla così

pic.twitter.com/fXziIBqrSj — ️ (@ruffi4no) July 10, 2023

Così ha suggerito al proprio fandom di supportarli in maniera separata e di non volere assolutamente influenzarli su chi scegliere, perché non sarebbe assolutamente giusto. Oriana Marzoli ha ribadito anche di non voler fare alcuna guerra social contro Daniele Dal Moro, ma di rispettare questo momento:

“Non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Voglio tantissimo i miei amici”.

Nel suo lungo discorso Oriana Marzoli ha anche detto di essersi innamorata di questa persona e che i sentimenti e il rapporto erano veri. A seguire, come potete ascoltare nel video sottostante, ha accennato alla lite in Sardegna tra lei e Daniele Dal Moro in Sardegna e qui ha preso anche le parti delle sue amiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta quindi ai titoli di coda. Vedremo se la coppia ci riserverà delle sorprese, come accaduto in passato, oppure se stavolta è una scelta definitiva da parte di entrambi. Staremo a vedere!