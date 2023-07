NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

GF Vip 7

Stoccata di Daniele Dal Moro agli Incorvassi?

Si è trattenuto parecchio ieri Daniele Dal Moro durante la live su Twitch, anche se avrebbe voluto dire molto di più. Non l’ha fatto per volere della fidanzata Oriana Marzoli (con la quale conferma di aver chiarito dopo la rottura in Sardegna).

Il veneto ha spiegato infatti di non dire troppo proprio perché l’ha promesso alla sua dolce metà, reputandosi sincero e fin troppo buoni. Ma come noto, anche i buoni si arrabbiano e Daniele Dal Moro ha ricordato che in quel caso è meglio stargli lontano. A detta del veneto l’amicizia si dimostra con i gesti e non di certo con le parole.

Andando nello specifico ha poi spiegato di non aver mai fatto riferimento ai suoi ex compagni del GF Vip e di non aver mai parlato di loro, come invece sarebbe accaduto a parti inverse. Sempre Daniele Dal Moro ha anche detto che in molti mettevano pace e cercavano di mantenere i rapporti solo ed esclusivamente perché avevano capito la forza di lui e Oriana insieme. Non ha mai abboccato troppo a chi voleva fare il “paladino della giustizia”.

Un riferimento che, secondo molti utenti del web sarebbe rivolto in particolare a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. A rincarare la dose anche la battuta sul van, in cui Daniele Dal Moro ha letto un commento di uno dei presenti, trovandosi d’accordo: “Dani, comunque il van puzza… eh minc***a”. Van dove dormivano proprio gli Incorvassi!

La presunta reazione di Edoardo e Micol

Nemmeno a dirlo a trasmettere in live su Twitch in quelle ore anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Non abbiamo certezze a riguardo, ma secondo la ricostruzione del web, la sorella di Clizia avrebbe letto su Twitter le parole di Daniele Dal Moro, tanto da mostrarle poi al suo fidanzato come testimoniano questi video.

Scusa?!?! Sto morendo, voi dovete imparare a non fermarvi ai riportino dei corvi perché le loro facce quando hanno letto sono pure poesia pic.twitter.com/6gVSYrszxg — Bambolina👧🏼 (@piu_bebe) July 7, 2023

Né Micol Incorvaia né Edoardo Tavassi si sono addentrati troppo nella cosa, spiegando si trattasse di fesserie e di essere superiori a tutto questo. Così hanno voluto andare avanti con la loro live su Twitch, esattamente come fatto da Daniele Dal Moro.

La fortuna che hanno avuto che a un certo punto la live non si sente per il copyright perché stavano guardando Temptation ma lèggevano i commenti e ridevano dio solo sa cosa avranno detto vabbè pic.twitter.com/zCfVVsXXIu — Bambolina👧🏼 (@piu_bebe) July 7, 2023

Quindi il web ne è certo: le parole di Daniele Dal Moro nelle scorse ore sono riferite agli Incorvassi. Sarà davvero così? Noi diamo il beneficio del dubbio, dato che il veneto è stato piuttosto vago nelle sue dichiarazioni.