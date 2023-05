NEWS

Nicolò Figini | 26 Maggio 2023

GF Vip 7

L’incontro tra Antonino e Daniele Dal Moro

In queste ultime ore si stanno diffondendo alcune immagini sul web che ritraggono Antonino Spinalbese insieme a Daniele Del Moro. A questo punto il web si è scatenato e si è sparsa la voce che Oriana Marzoli si sarebbe molto arrabbiata per questa interazione tra loro. Gli ex vipponi, infatti, stando alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano pare si siano visti in centro a Verona.

Se da una parte c’è chi afferma che Oriana non sia contenta di tale incontro, dall’altra gli utenti sostengono che da quando è finito il reality tra lei e Antonino i rapporti sarebbero molto più distesi.

Anzi, pare che si siano anche parlati civilmente durante la festa data per la chiusura della settima edizione. Per il momento, dato che nessuno dei diretti interessati ha commentato dobbiamo prendere tutto con le pinze.

Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese a Verona insieme

La sola cosa certa è che per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non c’è un attimo di pace. Sono giorni ormai che i fan pensano ci sia crisi tra la coppia e a quanto pare alcuni di loro sono riusciti anche a farli litigare davvero. Qualcuno, infatti, ha segnalato dei like di Dal Moro a una ragazza e la fidanzata si sarebbe infastidita:

“Il follow l’ho tolto (come sempre per colpa vostra) perché Oriana ha iniziato a stressarmi l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie“.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.