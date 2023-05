Oriana Marzoli lancia la sua collezione di costumi: i prezzi

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2023

Arriva la collezione di costumi di Oriana Marzoli

Da quando Oriana Marzoli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 ha iniziato a concentrarsi a pieno sulla sua carriera. L’influencer si è così dedicata ad alcuni progetti, e poco fa, con grande gioia di tutti i fan, ha lanciato la sua prima collezione di costumi. Oriana ha infatti collaborato con il brand Sontèn per la sua capsule, che in questi minuti è stata lanciata online. Queste le parole della Marzoli in merito, che sui social non ha frenato il suo entusiasmo:

“Ragazzi finalmente ci siamo.. questo è il primo lavoro a cui mi sono dedicata appena uscita dalla casa del GF e sono davvero felice di potervelo finalmente mostrare! La mia capsule di bikini per Sontèn è finalmente online”.

Ma quanto costa la collezione di costumi di Oriana Marzoli? Andiamo a scoprirlo. A far parte della capsule ci sono diversi modelli, disponibili naturalmente in varie taglie. I costumi interi hanno un prezzo di €75,00. I due pezzi invece hanno un prezzo che varia dai €47,00 ai €55,00 per le fasce o i triangoli, e dai €20,00 ai €24,00 per gli slip o le brasiliane. Di certo la collezione di Oriana sta già conquistando il web e senza dubbio nelle prossime ore andrà letteralmente a ruba. Tutti i costumi, che sono disponibili per l’acquisto sul sito di Sontèn, sono realizzati con tessuti di altissima qualità e sono pensati per esaltare lo stile di ogni donna.

Oriana nel frattempo si sta anche godendo la sua relazione con Daniele Dal Moro e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia tra i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7. La Marzoli nel mentre continua a dedicarsi ad altri progetti lavorativi e senza dubbio nelle prossime settimane arriveranno grandi sorprese per tutti i fan.