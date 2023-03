NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni litigano in diretta al GF Vip 7 e in seguito l’ex gieffina lascia la casa.

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Sono ormai giorni che tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non corre buon sangue. Come sappiamo infatti i due nella casa del GF Vip 7 si sono più volte scontrati, fino a quando proprio l’ex tronista ha deciso di mettere un punto al loro rapporto. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Per la prima volta infatti Martina e Oriana Marzoli si sono confrontate tra loro parlando proprio di Daniele. Quando però Dal Moro è venuto a sapere dell’accaduto ha fatto una sfuriata contro la Nasoni, dando il via all’ennesimo diverbio.

Questa sera come se non bastasse la questione è stata affrontata nel corso della diretta, ma anche stavolta tra Daniele e Martina c’è stata una nuova lite. Ben presto così i toni si sono accesi, e a intervenire è stato lo stesso Alfonso Signorini, che ha invitato i due a calmarsi e a moderare i toni.

Tra Daniele e Martina sembra esserci ancora tanto in sospeso… e la miccia si riaccende in fretta! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ZbRAmfNarJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

Subito dopo la lite con Daniele Dal Moro però Martina Nasoni ha dovuto lasciare la casa del GF Vip 7 dopo un mese di permanenza. Questa sera infatti i tre ospiti speciali hanno abbandonato il programma, tornando così alla loro vita di sempre.

Dal Moro nel mentre sembrerebbe essere rimasto turbato dallo scontro con la Nasoni, e in molti si chiedono cosa accadrà tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Oriana Marzoli.