GF Vip Party, la fan donnalisi e l’attrice di teatro litigano in diretta

Debora Parigi | 3 Marzo 2023

Il mezzo litigio in diretta al GF Vip Party

Da un paio di puntate ci sono due nuove protagoniste al GF Vip 7 che si trovano in studio tra il pubblico. Si tratta di una fan molto accanita dei donnalisi e di una che invece non sopporta proprio Antonella Fiordelisi. La prima volta le abbiamo viste nella puntata del reality di lunedì in cui appunto hanno detto le loro opinioni.

Da quel momento sono diventate delle vere e proprie icone del web e nella puntata di oggi le abbiamo ritrovate in studio. La fan donnalisi è intervenuta quando Antonella ed Edoardo erano in studio. Ma c’è qualcosa che è accaduto nel fuorionda della puntata.

Infatti Giulia Salemi si è collegata col GF Vip Party e con lei erano presenti la fan donnalisi e l’attrice di teatro. Proprio di fronte alle telecamere le due hanno avuto una specie di scontro riguardante proprio Antonella. Dalle battute poi però c’è stata una spintarella e quindi la situazione è un po’ degenerata. Tutto questo è successo di fronte agli sguardi divertiti, ma anche allibiti di Giulia Salemi (che si trovava in mezzo), Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Sappiamo che le due donne successivamente si sono rappacificate. Anche questa scena è stata ripresa da una telecamere del fuorionda. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, almeno per il momento.

La leopardata e l’attrice di teatro dopo la rissa in diretta hanno fatto pace 😅 #gfvip pic.twitter.com/vDMgIELO5T — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 2, 2023

Saranno presenti anche nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Molto probabile dato che sembrano rappresentare proprio il mondo del web che segue il reality.