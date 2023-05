NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

GF Vip 7

Il messaggio di Daniele Dal Moro a Oriana

Nella notte Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un lunghissimo sfogo. Prima di tutto ha rivelato i motivi della rottura con Oriana Marzoli, ovvero la loro diversa visione della vita. In seguito ha anche attaccato gran parte dei fan degli “Oriele”. Questa mattina, invece, è arrivata la risposta dell’ex vippona:

“Perché sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, lo sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”.

Questo pomeriggio, però, spuntano delle nuove indiscrezioni. Pare, infatti, che Deianira Marzano abbia parlato con Daniele Dal Moro e lui le avrebbe raccontato come sarebbero andate davvero le cose. Sul suo profilo Instagram afferma:

“Per una delle ennesime discussioni stupide, lei lo ha bloccato ovunque. Lui pensava fosse recuperabile ma lei non ha mai risposto a nessun messaggio, facendolo anche bloccare dalle amiche. Come se fosse un reietto”.

Nuove indiscrezioni su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

L’influencer racconta, poi, che Daniele Dal Moro avrebbe usato un profilo fake per mandare un ultimo messaggio a Oriana ieri intorno alle ore 11:00. Le avrebbe scritto:

“Non so quello che provo, non so se è amore o qualche cosa d’altro. Ma io non me lo posso permettere. Ti ho voluto bene veramente. Non ti dimenticherò mai. Ciao bebe”.

Voi che cosa ne pensate? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.