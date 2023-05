NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2023

Le parole di Oriana Marzoli

La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in questi giorni sta facendo discutere il web, e nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso della notte infatti a rompere il silenzio per la prima volta è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato a una room su Twitter, dove ha spiegato perché lui e l’influencer si sono lasciati. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Daniele ha pubblicato un lunghissimo sfogo su Instagram, durante il quale ha duramente attaccato gli Oriele. Dal Moro ha anche lanciato una frecciata a Oriana, parlando di un presunto incontro che ci sarebbe stato con Antonino Spinalbese. Pochi minuti dopo, come se non bastasse, ha cancellato tutte le storie, che tuttavia sono state prontamente salvate dai fan, che le hanno fatte girare sui social.

Poco fa così a intervenire è stata la stessa Oriana Marzoli, che ha deciso di replicare allo sfogo notturno di Daniele Dal Moro. L’influencer, con una storia pubblicata sui suoi social, ha deciso di non proseguire questa guerra mediatica, e con poche parole ha così affermato:

“Perché sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, lo sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”.

Che dunque sia la fine definitiva per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Proprio nel corso della room su Twitter, l’ex tronista ha ammesso di sperare in una riconciliazione con l’influencer, che tuttavia al momento sembrerebbe essere ancora lontana. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra i due ex Vipponi? Non resta che attendere per scoprirlo.