Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2023

Amici 23

Parla Raimondo Todaro

Sono ormai settimane che si parla di Raimondo Todaro. Secondo diverse voci di corridoio infatti il ballerino potrebbe non tornare come prof di ballo per Amici 23, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a settembre. Attualmente né il marito di Francesca Tocca né tantomeno la produzione del talent show hanno replicato alle indiscrezioni, tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Raimondo infatti ieri mattina è stato ospite del celebre programma di Fiorello Viva Rai 2. A quel punto proprio il conduttore ha chiesto a Todaro se il prossimo anno lo vedremo nel cast di Amici 23. Il ballerino così ha dato una risposta che sta facendo discutere il web. Il professore infatti, facendo il vago, ha affermato:

“E chi lo sa”.

Al momento dunque non è ancora chiaro se Raimondo Todaro tornerà a coprire il ruolo di prof di ballo per Amici 23. Tuttavia di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito. Nel frattempo solo qualche giorno fa l’insegnante ha fatto una bellissima sorpresa a Mattia Zenzola a Verissimo, e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha speso delle bellissime parole per il suo allievo. Ecco cosa ha affermato Raimondo:

“Mattia mi ha regalato il sogno più grande. Io avevo un compito arduo che era quello di andare in una trasmissione meravigliosa che si faceva da più di 20 anni, dove il latino comunque non è mai emerso come secondo me meritava. Quindi l’obiettivo era arrivare nel più breve tempo possibile a far vincere un latinista. Era una cosa impossibile finché poi non è arrivato Mattia. […] Su di lui avevo proprio il desiderio perché sapevo che ce la potevamo fare. Sapevo che secondo me se lo meritava e quindi ci ho sperato. Non dormivo la notte. Ero veramente ansioso”.