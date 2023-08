NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Agosto 2023

La rivelazione di Daniele Dal Moro

Solo poche ore fa, con dei tweet sul suo profilo, Daniele Dal Moro ha annunciato di essersi nuovamente lasciato con Oriana Marzoli. L’ex tronista ha così affermato: “lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non sono un cogl**ne. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore”.

Daniele Dal Moro ha così fatto intendere che a breve Oriana Marzoli prenderà parte a un nuovo progetto televisivo, di cui al momento non sappiamo ancora nulla. Nel mentre però l’ex tronista, deciso a chiarire con la sua compagna, ha raggiunto l’influencer a Ibiza, ma a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato. Oriana infatti non ha aperto la porta a Daniele, che così sui social ha sbottato affermando:

“Sono appena arrivato a Ibiza. Ho appena sentito Oriana, ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitate di continuare a dirmi di prendere l’aereo, perché sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora cercherò un hotel che mi ospiti per qualche giorno. L’interesse che c’era era un altro. Auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi concorsi televisivi. Spero che questo discorso sia finito con oggi”.

Cosa accadrà dunque? Che sia davvero giunta la rottura definitiva tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Non resta che attendere per saperne di più.