Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Ennesima crisi per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Ci risiamo! In queste ore sembrerebbe essere scoppiata l’ennesima crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Negli ultimi mesi, come è noto, i due ex Vipponi sono stati protagonisti di diversi tira e molla, e solo di recente c’era stato un altro ritorno di fiamma. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate e che Daniele e Oriana si siano lasciati ancora. Ad annunciare la rottura è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato una serie di tweet, per poi rendere privato il suo profilo. Ma cosa è accaduto stavolta e cosa ha portato all’allontanamento? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto si legge nei post di Daniele Dal Moro, sembrerebbe che Oriana Marzoli avrebbe deciso di dedicarsi a un progetto che la porterebbe per mesi lontana da casa. La cosa non avrebbe fatto piacere all’ex Vippone veneto, che così avrebbe deciso di mettere un punto alla relazione. Questo quanto si legge nei tweet postati da Daniele, che stanno già facendo il giro del web:

“Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non sono un cogl**ne. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore”.

Oriana Marzoli nel mentre ha già smesso di seguire Daniele Dal Moro su Instagram, e ha archiviato tutte le foto insieme a lui. Che dunque stavolta sia la rottura definitiva per gli Oriele?