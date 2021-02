1 Lo scoop su Daniele Scardina

Ultimamente si sta tanto parlando di Diletta Leotta e del presunto flirt con Can Yaman. Un amico dell’attore ha lasciato ben sperare con alcune dichiarazioni, ma i due al momento non si espongono troppo. Sebbene qualcuno abbia provato a lanciare qualche frecciatina all’ex della conduttrice, Daniele Scardina. Quest’ultimo sembra volerne restare fuori e ora emerge lo scoop di una nuova fiamma per Toretto (soprannome dello sportivo).

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella rubrica Alta Portineria per Libero Quotidiano, ha parlato di uno dei gossip del momento, che vede protagonista proprio Daniele Scardina e la sua ex Diletta Leotta, che ora sembra frequentare l’amato attore Can Yaman.

Alcuni giorni fa qualche utente su Instagram ha provato a stuzzicare il pugile sull’argomento con un commento su Yaman, ma lui ha replicato in modo piuttosto ironico, come riportato da Alessi:

” ‘Attento al turco’ gli ha scritto un follower sotto l’ultima foto pubblicata da Daniele Scardina sul suo Instagram. Uno sfottò riferito al fatto che l’ex fidanzata del pugile, Diletta Leotta, e l’attore turco Can Yaman, star della soap ‘Daydreamer – Le ali del sogno’, stanno insieme. Daniele non solo ha lasciato il commento, ma gli ha anche risposto: ‘Attento al lupo, attento al lupo’, ha scritto citando il ritornello di Lucio Dalla”.

Riportato alla luce questo episodio avvenuto nelle scorse settimane, è emerso un nuovo scoop proprio su Daniele Scardina, il quale sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad una nuova bellissima ragazza. Non conosciamo la sua identità (pare non faccia parte del mondo dello spettacolo), ma è comunque emersa qualche indiscrezione, come riportato dal direttore di Novella 2000:

“Nessuno sa che Scardina s’è consolato: lei non è famosa, ma è più bella, più alta, più giovane. Non conta niente, certo, la Leotta è strepitosa, però…”

Al momento Daniele Scardina non ha fatto parola circa il pettegolezzo e non ha confermato o smentito la notizia. Chi sarà la fortunata? Il pugile potrebbe aver ritrovato l’amore dopo Diletta Leotta!