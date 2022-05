Uno dei pupilli storici della Celentano “prende le parti” di Dario

1 Il post social di Dario dopo l’eliminazione da Amici 21

Nella puntata di sabato 7 maggio di Amici 21, la semifinale, c’è stata a sorpresa una sola eliminazione, quella di Dario. Infatti Albe e Serena sono arrivati a parità e quindi la redazione ha scelto di fare la finale a 6.

Dopo questa eliminazione il ballerino di Veronica Peparini ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Witty TV. Ha fatto il suo ritorno a casa abbracciando tutte le persone care e oggi è tornato sui social. Lo ha fatto postando sul suo profilo Instagram una foto di una sua esibizione al Serale. E nel post ha ringraziato il programma, Maria De Filippi e tutti i professionisti che gli hanno insegnato tanto in questi mesi. Ovviamente ha citato anche Sissi, la cantante di Lorella Cuccarini con la quale ha intrapreso una relazione. E a tal proposito ha invitato tutti a fare il tifo per lei. Ecco quindi le sue parole:

“Ed eccomi qua… Ho voluto aspettare un giorno prima di scrivere qualcosa per capire effettivamente cosa stesse succedendo (ancora non sto capendo). Sono stati sette mesi pieni di danza e di emozioni in cui ho scavato tanto dentro di me nel mio passato per rompere tutte le insicurezze e cercare di non risparmiarmi mai né a lezione né sul palco. Sette mesi in cui, con l’aiuto dei professionisti e dei maestri, ho cercato di migliorare ogni piccolo aspetto di me. Sette mesi di lacrime e sorrisi con i miei compagni che ho imparato a conoscere e che hanno imparato a conoscermi. E infine Cinque mesi su Sette con Silvia, che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto.

E al termine di questi sette mesi voglio dire grazie a tutti i maestri e professionisti per ogni singolo momento in sala. Grazie Maria e Amici per la possibilità e per tutto quello che mi avete dato a disposizione per studiare e per poter fare quello che amo fare. E grazie a te Veronica Peparini ma davvero per tutto, per aver creduto in me, per avermi formato, per essere stata sempre d’esempio per me, e per ogni parola spesa che non ho mai dato per scontata… Ti voglio tanto bene. Alla fine di tutto ringrazio voi per avermi regalato un segmento importante della mia vita. E adesso vediamo di fare tutti il tifo per Sissi, che quando esce deve cucinarmi la pasta e lenticchie.”

Tanti sono stati i commenti sotto al post sia dai fan che da ex allievi e professionisti del programma. Tra questi c’è anche quello di uno dei pupilli della Celentano…