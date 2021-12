1 La gaffe di David Beckham

Senza dubbio David Beckham, insieme alla sua famiglia, è una delle celebrità più amate e seguite del web. Proprio in questi giorni tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere gli utenti sui social. Come da tradizione l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una tradizione foto natalizia, in cui appare insieme a sua moglie Victoria e ai suoi quattro figli Romeo, Brooklyn, Cruz e Harper. I Beckham appaiano in splendida forma, felici e raggianti, con dietro un meraviglioso albero di Natale, e proprio l’ex calciatore ne ha approfittato per augurare buone festività a tutti i suoi follower.

Tuttavia i più attenti hanno notato nello scatto un particolare che non è passato inosservato e che sta facendo sorridere il web. Alcuni utenti infatti si sono accorti di come David si sia messo in punta di piedi, per non sfigurare al fianco di suo figlio Romeo, che è visibilmente più alto di lui.

A quel punto sotto al post Instagram di David Beckham sono arrivati numerosi commenti, a seguito della gaffe fatta dall’ex calciatore. Tra i messaggi scritti dagli utenti leggiamo: “David, sei geloso dell’altezza di tuo figlio?”. E ancora: “Scatto fantastico, soprattutto per il signor Beckham in punta di piedi”. C’è anche chi scrive: “Non credo a quello che sto vedendo! Complesso di inferiorità?!”.

La gaffe di Beckham non è di certo passata inosservata tuttavia l’ex calciatore non ha replicato alle battute degli utenti.

