1 Il gesto di Victoria Beckham

Sono anni ormai che David e Victoria Beckham sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Come in molti sapranno, il calciatore e la stilista si sono uniti in matrimonio nel lontano 1999, e da allora non si sono mai più lasciati. Fin da subito però i due hanno suscitato grande interesse nei media, e dal primo momento sono finiti al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Dal lungo amore dei Beckham sono nati anche quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph Beckham, nata 1999, Romeo James Beckham, nato nel 2002, Cruz David Beckham nato nel 2005 e Harper Seven Beckham, nato nel 2011.

Senza dubbio David e Victoria sono una delle coppie più affiatate di sempre, e numerosi sono i fan che li sostengono e li supportano passo dopo passo. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere gli utenti sui social.

Inaspettatamente infatti, sul suo profilo Instagram Victoria Beckham ha postato una foto del lato B di David, mentre il calciatore si trova in piscina, col costume semi abbassato. Naturalmente lo scatto sta già facendo il giro del web, e numerosi sono i commenti dei fan della coppia, che hanno letteralmente preso d’assalto il post dell’ex membro delle Spice Girls.

Nel mentre in questi giorni ad attirare l’attenzione è stato anche Romeo James, figlio di David e Victoria, che come in molti sapranno ha fatto il suo debutto nel mondo del calcio, proprio come suo padre. Ma scopriamo di più in merito.