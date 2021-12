1 La rivelazione di Barù al GF Vip 6

Nelle ultime settimane ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6 Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Nel video che gli altri concorrenti hanno visto prima della sua entrata ha detto di sé:

Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi. Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante.

Non ha parlato del suo stato sentimentale. Di conseguenza non possiamo sapere se ha o no un interesse amoroso nella vita. Fatto sta che, dando per scontato, che non lo abbia, forse potrebbe trovarlo proprio nella Casa del GF Vip 6. O almeno questo è ciò verso cui vorrebbero spingerlo gli autori. Lo ha rivelato proprio Barù durante una chiacchierata con Katia, come possiamo sentire nel video qui sotto: “Questi Grandi Fratelli mi spingono… Vogliono che tro***o… Perché?“.

Ma io mi sento male. Questo gli smonta il circo e lo faranno fuori, ma noi lo ameremo per sempre. #gfvip https://t.co/8art5StdHi — @Senti che bel rumore (@milenarimucci) December 29, 2021

La schiettezza di Barù è molto apprezzata dal pubblico a casa e lo trovano un uomo molto simpatico da portare in finale. Ci arriverà? Lo scopriremo con il tempo. Fatto sta che il gieffino non sembra molto interessato a intraprendere un qualche tipo di legame sentimentale con qualcuno tra i partecipanti al reality. Vedremo se nel prossimo futuro, poi, cambierà idea. Ad ogni modo, non è la prima volta che qualcuno rivela cosa dicono gli autori nel confessionale. Di recente, infatti, anche Miriana Trevisan lo ha fatto. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni. Continuate a leggere…