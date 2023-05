Gravi accuse a Davide Donadei: “Lui e Chiara chiusi in un albergo, lei non ha contatti con amici”

NEWS

Debora Parigi | 5 Maggio 2023

Le dichiarazioni di Giulio Raselli su Davide Donadei e Chiara Rabbi

Da un po’ di settimane sono protagonisti tra le notizie di gossip Davide Donadei e l’ex Chiara Rabbi. Tra loro c’era stato un bacio, ma poi lei aveva baciato un altro, e lui si era arrabbiato tantissimo. Ha fatto una serie di storie sui social in cui si è sfogato e ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di Chiara. Ma tra loro forse ora è cambiato qualcosa, o almeno è quello che pensa Giulio Raselli (anche lui uscito da Uomini e donne). Ma l’ex corteggiatore, tentatore e tronista ha fatto anche delle accuse.

Attraverso il suo profilo Instagram, con alcune storie, Raselli ha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda che coinvolge Davide e Chiara (Giulio è amico di lei). Non solo crede che siano tornati insieme, ma che adesso Davide stia facendo delle pressioni psicologiche nei confronti della Rabbi. Ecco cosa ha detto Giulio nelle storie Instagram:

“Chiara e Davide in questo momento sono in una stanza di albergo chiusi non si sa dove in un delirio di coppia. Sta succedendo che l’impressione che ho è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita. Perché è una donna e perché è piccola. La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello di allarme è che l’altra sera Chiara mi chiama, io non le rispondo. Poi lei mi ha mandato un messaggio vocale dove mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara. Questa cosa non va bene”.

Giulio Raselli ha continuato dicendo: “Credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna. Non voglio essere banale, ma credo che possa sfociare in qualcosa di peggiore”. Come lui stesso ha spiegato, nella storia successiva ha messo il vocale che gli ha mandato Chiara Rabbi dove “Davide non è d’accordo sul fatto che Chiara in passato mi abbia chiesto il numero di telefono su Instagram per sentirci su Whatsapp, ma in amicizia”.

Raselli ha concluso lanciando anche una preoccupazione su quello che sta vivendo Chiara in questo momento. “Chiara sta subendo tantissimo questa situazione”, ha sentenziato. “È quattro giorni che non ha più a che fare con amici, parenti… Non si sa più nulla di lei e questo non va assilutamente bene”.