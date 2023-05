NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2023

Amici 22

I pettegolezzi su Emanuel Lo e Giorgia

Sono anni che Emanuel Lo e Giorgia sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Dal loro amore, come tutti sappiamo, è nato anche un figlio, Samuel, che a oggi ha 12 anni. Il coreografo e la cantante sono sempre apparsi affiatati, complici e innamorati, e nulla sembrerebbe scalfire la serenità di questa bellissima famiglia. Tuttavia da qualche giorno le malelingue del web stanno parlando di presunta crisi tra Emanuel e Giorgia, che naturalmente non hanno mai confermato i gossip. Ma perché quindi alcuni utenti sembrerebbero essere convinti che Lo e la Todrani starebbero vivendo un momento di crisi? Andiamo a scoprirlo.

Come sappiamo, in queste settimane il ballerino e Lorella Cuccarini stanno infiammando il web con le loro performance mozzafiato durante le varie puntate del Serale di Amici 22. Più di una volta i due insegnanti sono apparsi molti vicini, e a quel punto i più maliziosi sui social hanno ipotizzato che tra Emanuel e Lorella ci fosse del tenero. Naturalmente, come è facilmente intuibile, le cose non stanno affatto così e la verità è ovviamente un’altra.

Tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini infatti non c’è altro che stima reciproca e una bella amicizia, e le indiscrezioni del web sono destinate a rimanere tali. Solo poche ore fa come se non bastasse il coreografo è stato paparazzato insieme a Giorgia tra le strade di Roma, e la coppia è apparsa più affiatata e innamorata che mai. Nessuna crisi dunque per i due, che sono ancora unitissimi.

In più di recente sia Emanuel che Lorella hanno rivelato come hanno reagito i rispettivi partner alle loro esibizioni ad Amici. Proprio il ballerino ha così affermato: “Da sempre io e Giorgia siamo fan l’uno dell’altra. Ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista. Mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice”.