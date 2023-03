Davide Donadei derubato a Milano: il racconto dell’ex Vippone

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Ecco cosa è accaduto a Davide Donadei

Piccolo inconveniente in queste ore per Davide Donadei. Come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne da qualche giorno ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 ed è così tornato alla sua vita di sempre. Attualmente dunque l’ex Vippone si trova a Milano e in questi giorni ha avuto modo di incontrare la sua ex fidanzata Chiara Rabbi per avere un chiarimento definitivo, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi e dopo i gossip di presunto tradimento che l’hanno coinvolto. Mentre Davide sta riprendendo in mano la sua vita, ma in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con una serie di storie sui social, Davide Donadei ha raccontato di essere stato derubato a Milano. L’ex tronista si trovava fuori un locale, quando a un tratto è stato aggredito da 4 ragazzi, che gli hanno rubato la sua collana d’oro. Questo il racconto di Davide su quanto accaduto:

“Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro. Cosa è successo, alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”.

Brutto episodio dunque per Davide Donadei, che nel mentre in questi giorni è tornato a dedicarsi interamente al suo ristorante. L’ex tronista tuttavia sta continuando a seguire il Grande Fratello Vip 7, e sta facendo il tifo per Antonella Fiordelisi, sua grande amica all’interno della casa.