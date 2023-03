NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

Importante traguardo per Federico Moccia

Senza dubbio Federico Moccia è uno degli scrittori più noti e amati di sempre. Diventato noto ai più con il romanzo Tre Metri Sopra Al Cielo, dal quale è stato tratto il film diretto da Luca Lucini interpretato da Riccardo Scamarcio e da Katy Saunders, nel corso del tempo ha pubblicato una serie di opere di successo. Tra i suoi lavori più noti ricordiamo senza dubbio Ho Voglia Di Te, sequel del suo primo libro, Scusa Ma Ti Chiamo Amore, e Amore 14. In queste ore nel mentre è arrivato un importante traguardo per il regista.

Con un post sui social infatti, Federico Moccia ha annunciato di essersi laureato in Lettere moderne all’università Marconi, con voto 107 su 110. Tuttavia ad attirare l’attenzione del web è stato un dettaglio che non è passato inosservato. Moccia ha infatti scritto una tesi su sé stesso, spiegando il perché. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo.” E sono contento perché ho trovato dei professori speciali. Hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo”.

Federico Moccia si è poi mostrato sui social con la tradizionale corona d’alloro dopo aver conseguito la laurea. In molti nel mentre si sono congratulati con lo scrittore per questo traguardo, che senza dubbio è uno dei più importanti della sua vita.