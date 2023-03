NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2023

La stoccata di Arianna Gianfelici a Davide Donadei

Nel corso degli ultimi mesi si è a lungo parlato della fine della relazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Secondo le malelingue del web, l’ex tronista avrebbe tradito la sua ex fidanzata, che nel mentre nel corso del tempo ha fatto intendere di aver scoperto alcune cose sul conto del suo compagno. Ma non solo. A intervenire è stata anche Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici, che ha raccontato di aver avuto un flirt con Davide quando lui era ancora impegnato con Chiara. La Rabbi nel mentre in queste settimane ha spesso parlato di Donadei, che da poco ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7.

In queste ore così Davide e Chiara si sono incontrati per avere un chiarimento e poco dopo l’ex Vippone è intervenuto sui social per fare una precisazione. Donadei ha infatti affermato di non aver mai tradito la Rabbi, e di averglielo dimostrato. In più l’ex tronista ha fatto un duro sfogo contro coloro che hanno raccontato falsità sul suo conto. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Chiara ci siamo incontrati per parlare pacificamente. Come ben sapete, io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo fortemente che alla lunga la verità uscirà sempre! Ho dimostrato a Chiara che non l’ho mai, ripeto mai, tradita e che quindi tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers. Per non parlare dei messaggi assurdi che ha ricevuto Chiara mentre stavo al GF. Spesso molte ragazze, quando prendono un palo, diventano delle iene con una forte immaginazione e con una mentalità creativa da cinema. Sono stato sempre pulito e rispettoso e la mia storia con Chiara sarà sempre un pezzo importante della mia vita. Sono felice di questo chiarimento”.

Poco dopo tuttavia a intervenire nuovamente è stata proprio Arianna Gianfelici, che inaspettatamente ha lanciato una frecciatina a Davide Donadei. La cantante ha così fatto una pesante accusa all’ex Vippone, affermando:

“Sei andato a fare i servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”.

Attualmente Davide Donadei non ha ancora replicato alle parole di Arianna Gianfelici e non chiaro se l’ex tronista deciderà di intervenire nuovamente.