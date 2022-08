1 Parla Davide Donadei

In queste ore non si parla d’altro che di Davide Donadei e di Roberta Di Padua. Come sappiamo infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex Dama del Trono Over sono stati avvistati a cena insieme, finendo al centro del gossip. Secondo i più infatti tra i due ci sarebbe un flirt in corso, e a quel punto in molti hanno accusato Davide di aver tradito la sua ex fidanzata Chiara Rabbi mentre erano ancora insieme. Adesso così a seguito dei numerosi pettegolezzi Donadei ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla questione. L’ex tronista ha così postato sui social le chat con la Di Padua, risalenti a quando stava ancora con Chiara, e in più ha svelato i retroscena dell’incontro con Roberta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Allora ragazzi ci tenevo a dire due cose. Ho pubblicato le chat che ci sono state tra me e Roberta mentre stavo con Chiara. Giusto per dimostrarvi il rispetto che c’era perché poi quando vengo preso di mira su mancanze di rispetto, io impazzisco. Quindi faccio questo gesto. La chat si limitava solamente a “tanti auguri”, e via dicendo, come avete visto. Dal 29 luglio, dopo che ho reso pubblica la fine della storia con Chiara, Roberta mi ha scritto semplicemente “Come stai? Forza!”, come me l’hanno scritto centinaia di altre persone. Fine. Questo è quanto. Ieri dopo la diretta dove dicevo che rimanevo solo in albergo a mangiare una pizza, e non per caso Roberta era a Napoli, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di mangiarla insieme al locale accanto all’hotel”.

E ancora Davide Donadei ha aggiunto:

“Io la guerra non voglia farla, non mi interessa. Se avessimo voluto fare giochini strani, come tutti voi state dicendo, di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza alla pizzeria strapiena a 10 minuti dal centro di Napoli. Ho passato una serata tranquilla, mi sono mangiato una pizza con una persona che conoscevo. Avevamo tante cose di cui parlare anche grazie al programma e basta”.

Davide Donadei posta le chat con Roberta Di Padua e fa chiarezza sul loro incontro. pic.twitter.com/q5PXeMy3eB — disagiotv (@disagio_tv) August 30, 2022

