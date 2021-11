Certamente uno dei Vipponi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip 6 è Davide Silvestri. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia l’attore ancora una volta sta conquistando il cuore del web e del pubblico, e di certo tantissime sono le emozioni che ancora ci riserverà. Solo qualche giorno fa Davide ha avuto modo di incontrare la sua fidanzata, con la quale ha una relazione da poco meno di un anno. Nel corso del faccia a faccia Silvestri ha finalmente detto per la prima volta “ti amo” alla sua compagna, e naturalmente il momento ha commosso i telespettatori e i concorrenti in casa.

Nel mentre Davide per i Vipponi è un punto di riferimento all’interno del gioco. Spesso infatti l’attore si diverte a imitare alcuni dei suoi compagni e i risultati sono strabilianti. Qualche ora fa così il gieffino ha deciso di fare un’altra delle sua iconiche esibizioni e anche stavolta non sono mancate tante risate.

Davide Silvestri, con l’aiuto di Jessica, infatti ha deciso di imitare Manuel Bortuzzo, facendo una perfetta versione del nuotatore. Lo stesso nuotatore, nel vedere l’attore, non ha potuto fare a meno di scoppiare in una fragorosa risate e naturalmente il video del momento ha fatto il giro del web.

Per me inclusione è Davide che imita Manuel in sua presenza, sottolineando anche i suoi atteggiamenti evitabili, tra le risate di Manuel stesso. Cosa ben diversa dal renderlo santo e esempio di vita sempre a priori. Che bravo che è Davide.#Gfvippic.twitter.com/KAOeyCVbZS

— Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) November 15, 2021