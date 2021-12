1 I dubbi di Davide Silvestri

Come sappiamo in questi mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nata un’amicizia speciale tra Alex Belli e Davide Silvestri. I due attori infatti si sono legati molto, e il loro rapporto ha emozionato il web. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social. Come sappiamo negli ultimi due giorni i Vipponi hanno avuto la possibilità di parlare con i loro cari per decidere se lasciare la casa o se invece proseguire il loro percorso. Per Alex tuttavia non è arrivato alcun messaggio da parte dei suoi familiari e così, in preda a un attacco di rabbia, ha cercato di sfondare la porta rossa, che nel mentre è stata bloccata dagli autori.

Qualche ora fa così proprio Davide Silvestri, chiacchierando con Francesca Cipriani, ha iniziato ad avere i primi dubbi su Alex Belli e ha in qualche modo ammesso di non credere più alle sue parole. L’attore infatti è convinto che quella del suo amico sia stata solo una sceneggiata e che in realtà lui non lascerà mai il reality. Queste le dichiarazioni di Davide, riportate da Biccy:

“La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia. Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”.

