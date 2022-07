1 Le parole di Davide Silvestri

Pochi giorni fa Davide Silvestri ha sposato la sua storica compagna Alessia Costantino, con la quale ha una relazione da diversi anni. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 l’attore ha manifestato la voglia di volersi unire in matrimonio con la sua fidanzata e così adesso i due hanno coronato il loro sogno d’amore. Presenti al grande evento sono stati i familiari e gli amici più stretti della coppia, e non sono mancai alcuni ex Vipponi. A essere invitati alle nozze sono stati infatti Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié. Ma come mai Davide ha deciso di invitare solo 4 Vipponi al suo matrimonio? Adesso nel corso di una lunga intervista per il settimanale Chi Silvestri ha fatto chiarezza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Semplicemente usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto. Grazie a lui, moralmente, ho retto fino alla fine: gli voglio molto bene, molto. Jessica Selassié beh, abbiamo spento insieme le luci della Casa, come potevo non invitare la mia finalista? E poi con lei ho avuto sempre un buon rapporto”.

E ancora Davide ha parlato del momento in cui ha capito di voler sposare Alessia Costantino, e in merito ha affermato:

“Lo ammetto e lo faccio con felicità, ringraziando Alfonso Signorini per l’opportunità che mi ha dato. Il reality mi ha permesso di riflettere e capire quanto fossi fortunato. Alessia mi mancava, come se non ci fosse più una parte del mio cuore. Mi sono inginocchiato di fronte a lei davanti a milioni di spettatori e l’ho fatto fregandomene di voti e str*ate varie. In quel preciso momento ho capito che dovevo sposarla subito, anche quella sera stessa. Non avevo più tempo!”.

In molti nel mentre hanno notato l’assenza di alcuni ex Vipponi al matrimonio di Davide Silvestri. Ma quali ex concorrenti sente ancora l’attore? Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.