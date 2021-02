1 L’abito di Dayane Mello

Puntata scoppiettante quella di questa sera al GF Vip. Continuano le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia così come la nostra rubrica dedicata agli outfit dei vipponi. Anche in questo appuntamento ci concentriamo sull’abito indossato da Dayane Mello, già finalista del reality show.

Dopo aver scoperto tutte le curiosità sull’outfit di Elisabetta Gregoraci, cosa sappiamo della scelta stilistica di Dayane? La brasiliana per questa sera ha optato per una vera e propria esplosione di colori, dopo il total black di lunedì. Ha deciso anche di raccogliere i capelli in una lunga treccia, realizzata gentilmente dalla coinquilina Maria Teresa Ruta.

Il vestito, come raccontato dal profilo ufficiale, di Dayane Mello è un omaggio alla terra d’origine della modella: il Brasile. Questa sera infatti la gieffina veste un bellissimo e morbido abito firmato dal prestigioso brand italiano, Dolce e Gabbana.

Ma non solo, perché grazie all’esperto di moda Manuel Di Gioia, siamo a conoscenza anche di altre curiosità circa il look scelto da Dayane Mello. Pare infatti che l’abito abbia un costo pari a 2490 Euro.

E voi che ne pensate di questo meraviglioso abito scelto per questa puntata? Vi piace? Continuate a seguirci per tutte le altre curiosità sul Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti!