1 L’abito di Dayane Mello

Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip e sono tanti gli argomenti affrontati da Alfonso Signorini e dai suoi opinionisti. Protagonista indiscussa questa sera, ancora una volta, è Dayane Mello.

Dopo la confessione di provare dei sentimenti per Rosalinda Cannavò, ma di sentirsi distante da lei a causa della vicinanza dell’attrice ad Andrea Zenga e per tale ragione l’ha mandata in nomination. Scelta che ha indispettito Rosalinda e gli altri membri della Casa.

Stasera, però, oltrepassando l’argomento dinamiche, Dayane Mello ha conquistato tutti, ancora una volta con il suo abito, scelto appositamente per la puntata, valida per la semifinale. Grazie a Manuel Di Gioia, esperto di moda attentissimo ai look dei vipponi, conosciamo tutte le informazioni valide e le curiosità del vestito.

Il brand scelto per questa puntata è The Attico, come riportato in questo post mostrato qui sotto, mentre il costo complessivo è di circa 2790 Euro.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l’outfit scelto da Dayane Mello per la puntata di questa sera del GF Vip?