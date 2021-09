1 Un concorrente importuna Dayane Mello

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi Dayane Mello, dopo l’avventura al Grande Fratello Vip qui in Italia è tornata per un periodo in patria dalla sua famiglia. Questo le ha permesso di stare vicino alla sua famiglia dopo la scomparsa del fratello Lucas e della mamma, avvenute a distanza di pochi mesi.

Nel mentre, però, alla modella hanno offerto anche l’opportunità di partecipare per la prima volta a un reality brasiliano. Dayane Mello ha deciso di accettare e mettersi alla prova a La Fazenda, che noi conosciamo bene come La Fattoria. Qui l’ex gieffina si sta dando da fare nel lavoro, ma ha instaurato anche i primi legami.

Ma c’è un ma. Perché si è verificato uno spiacevole episodio, che ha fatto infuriare gli utenti del web. Tutto è cominciato con una festa, in cui ovviamente è stato offerto del vino ai concorrenti. Dayane, che apprezza la bevanda, ha bevuto qualche sorso in più. Ed è qui che il cantante Nego do Borel, uno dei partecipanti, ha approfittato della situazione. Rico, altro vip presente nel reality, si è accorto che stava accadendo qualcosa di strano, ma nessuno degli altri l’ha preso in considerazione.

"Guarda si sta approfittando di lei mentre è ubriaca"

Rico aveva già capito ma lo hanno fermato!!#AFAZENDA13 #mellos pic.twitter.com/26ycQWNCwb — ALY🍷 (@automaticamenci) September 18, 2021

Dopo il momento di goliardia tra i festeggiamenti, tutti hanno raggiunto la stanza e anche Dayane Mello è andata a dormire. Ad un certo punto il suo vicino di letto, Nego do Borel, si è avvicinato a lei con insistenza, cercando di strapparle qualche bacio. La modella l’ha fin da subito respinto, come potete vedere nel video qui sotto, ma lui ha proseguito importunandola.

Un fatto che ha lasciato sbalorditi tutti sia per l’invadenza eccessiva di Nego, ma anche per l’indifferenza degli altri concorrenti nell’avvertire il fastidio di Dayane Mello, che lo supplicava di lasciarla in pace. Nego, come mostrato dalle immagini, ha anche provato a baciarla e toccarle il corpo.

Dayane Mello ha negato qualsiasi avance e gli ha chiesto gentilmente di stare al suo posto e lasciarla dormire in santa pace. A quel punto Nego ha sbottato violentemente, alzandosi e dando dei colpi alla porta per poi lanciare un secchio, sfiorando la sua compagna d’avventura, Dayane.

Quanto successo sta facendo molto discutere in Brasile, luogo in cui è ambientata La Fazenda, ma anche tra i fan di Dayane Mello presenti nel resto del mondo. Così è partita una vera e propria rivolta sul web…