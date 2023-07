NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Dayane Mello

Ha ritrovato l’amore anche Dayane Mello? Secondo alcune segnalazioni flirt in corso tra la modella e un giocatore di Seria A

Dayane Mello, flirt con un giocatore?

Dayane Mello ha attirato l’attenzione del web per un post pubblicato sui suoi profili social. La modella, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha fatto raccontato di aver trascorso una giornata speciale (con una persona speciale) a bordo di una barca sul lago di Como. Ad accompagnare la frase un cuore bianco.

Scorrendo le foto notiamo appunto la presenza di un misterioso ragazzo, che dovrebbe appunto essere la figura importante menzionata nella frase di Dayane Mello.

Il post Instagram di Dayane Mello

Chi è il presunto flirt di Dayane

Ma di chi si tratta? Difficile a dirsi, anche se sul web sono già emerse le prime ipotesi tra gli utenti. Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano sarebbe spuntata una storia su Instagram, poi rimossa, in cui Dayane Mello sarebbe in compagnia di un calciatore di Serie A. Nel dettaglio si parla dell’attaccante, Vincenzo Millico.

Il calciatore, presunto flirt di Dayane Mello, è di origini torinesi, ha 22 anni e dal 1 luglio è svincolato, anche se recentemente ha giocato con la casacca del Cagliari. Dal suo profilo abbiamo notato anche che ha già avviato la preparazione in vista del prossimo campionato della massima serie che, chissà, magari lo vedrà protagonista.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Dayane

Secondo alcuni utenti pare sia lui dunque la persona che ha trascorso con Dayane questa giornata speciale. Anche se poi l’immagine che vediamo nello screen è sparita dai social, i fan sono stati più furbi nel salvarla e condividerla qua e là sul web.

C’è da dire che né Dayane Mello né VIncenzo Millico si sono espressi a riguardo. Sbirciando sugli account di entrambi abbiamo notato che si seguono a vicenda e che scambiano spesso dei like tra loro.

Potrebbero essere semplicemente amici e non per forza dev’essere l’inizio di una relazione come tanti pensano. Dall’altronde l’amicizia tra uomo e donne, piaccia o meno, ma esiste eccome!