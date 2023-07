NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Alessandra Mastronardi si è sposata!

Lo scorso aprile aveva annunciato le nozze, nelle scorse ore quel sogno è finalmente diventato realtà! Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono ufficialmente detti “sì” e sposati nella splendida cornice di Villa Eva a Capri.

Sui social sono emerse alcune immagini del matrimonio di Alessandra Mastronardi e del neo sposo. Tra i presenti, non solo parenti stretti, ma anche parte dell’entourage, colleghi e cari amici. Tra questi per esempio come non citare Luca Calvani insieme al compagno Alessandro Franchini. Sul profilo ufficiale dell’attore sono emersi dei video e foto molto carini dell’evento.

A differenza di Alessandra Mastronardi, Gianpaolo Sannino non è conosciuto nel mondo dello spettacolo ed è lontano dunque dai riflettori. Noto dentista della Capitale è molto riservato sul suo privato e lavora presso lo studio Alma Medica. Dopo la Laurea in odontoiatria all’Università di Roma Tor Vergata si è tolto diverse soddisfazioni tra borse di studio e dottorato. È presente sì sui social, ma il suo profilo (seguito da circa 300 follower) è chiuso.

Tornando alle nozze, la storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è una vera e propria favola. Di recente a Vanity Fair l’attrice ha definito la loro relazione “molto particolare”, tanto che ogni volta che ne parlano nessuno sembra credere a quel che è successo.

Non tutti sanno ma Alessandra Mastronardi e il suo sposo si sono incontrati per la prima volta 17 anni fa, poi si sono persi di vista. Entrambi hanno vissuto storie importanti nel mentre. Provavano a contattarsi, ma in entrambi i casi si evitavano sempre.

Poi a distanza di 15 anni si sono rivisti e innamorati come se fosse la prima volta. Alessandra Mastroianni quando racconta questo aneddoto è come se citasse quasi la trama di un film. Negli ultimi due anni hanno fatto coppia fissa e a dicembre dello scorso anno la prima apparizione pubblica a Teatro alla Scala di Milano. Immagine ritratta poi anche sui social.

Ora le nozze e Alessandra Mastronardi conferma di aver sposato il primo uomo di cui si è davvero innamorata! Novella2000.it e Novella 2000 si congratula con la coppia e fa a entrambi i più sinceri auguri di una lunga vita insieme!