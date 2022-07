Dayane Mello fa coppia con Boro Boro?

In questi ultimi giorni si è fatto strada sempre di più un gossip che riguarda Dayane Mello. Secondo alcune segnalazioni, infatti, la modella avrebbe un flirt in corso con il rapper Boro Boro. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, diversi influencer e altrettante pagine di gossip hanno ricevuto delle foto in cui la modella sembrava in compagnia del cantante.

Proprio quando il gossip sembrava che si stesse per sgonfiare, però, Boro Boro ha pubblicato nelle sue Stories un paio di foto in cui si vedeva Dayane in alcuni scatti recenti. La Mello, infatti, sta posando per un servizio fotografico in topless e il rapper ha aggiunto l’emoticon della faccina con gli occhi a forma di cuore. Questa è stata, perciò, presa come una conferma della loro relazione. Ma che cosa sta succedendo veramente?

La Story, in seguito, è stata rimossa senza alcuna spiegazione e in molti si sono chiesti che cosa si nascondesse dietro tutto ciò. Forse i due vogliono tenere la relazione privata? A dare una risposta definitiva alla questione ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, la quale ha affermato di aver parlato direttamente con Boro Boro, il quale ha proposito di Dayane Mello ha affermato: “Ho parlato direttamente con Boro Boro e mi ha detto che semplicemente gli piacevano quelle foto della Mello e le ha postate. Poi le ha rimosse, tutto qui“.

Ecco, quindi, rivelata la verità sul rapporto tra i due. Non ci sarebbe nessun flirt in atto ma al rapper piacevano semplicemente le foto. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi. Andiamo, adesso, rivedere alcune dichiarazioni che Dayane ha rilasciato in merito al suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Alcune di queste potrebbero stupirvi perché le cose sono cambiate, a quanto pare. Continuate a leggere se siete curiosi…

Le dichiarazioni su Rosalinda

Qualche tempo fa a Dayane Mello era stato chiesto se lei e Rosalinda avrebbero mai fatto pace e lei aveva risposto come segue: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? Io credo di no“. A proposito delle “Rosmello” aveva anche aggiunto:

Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa.

Negli ultimi giorni, però, sembrerebbe esserci stato un cambio di direzione. Rispondendo alla domanda di un fan su Instagram, infatti, Dayane Mello ha affermato che le due si sentono ancora. L’utente ha chiesto: “Ma perché non parli più con Rosalinda? Avete dei rancori?“. E l’altra ha replicato: “Chi ha detto che non parliamo?“.

